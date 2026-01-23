Brnabić: Cilj posete evroparlamentaraca - da podrže blokadere, jer se bore za smenu vlasti

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Talinu da cilj posete delegacije Evropskog parlamenta Beogradu nije utvrđivanje bilo kakvih činjenica, već su "došli da podrže blokadere" kao jednu političku opciju, jer se "bore za smenu vlasti". "To je za mene brutalno mešanje u unutrašnja pitanja Srbije.

Oni su došli ne na jednu objektivnu, transparentnu misiju, već da podrže blokadere", rekla je Ana Brnabić novinarima u Talinu, povodom izjave evroposlanika Vladimira Prebiliča da delegacija EP dolazi da kaže narodu Srbije "da nisu sami". ,,Moje pitanje je – ukoliko ste došli da podržite narode, promovišete evropske i demokratske vrednosti, zašto ne odete da razgovarate sa ćerkicama Žarka Mićina koje su bile samo jedna od stotinu porodica, koja je bila izložena