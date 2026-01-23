Brnabić: Cilj posete evroparlamentaraca - da podrže blokadere, jer se bore za smenu vlasti

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Izvor: N1
Brnabić: Cilj posete evroparlamentaraca - da podrže blokadere, jer se bore za smenu vlasti

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Talinu da cilj posete delegacije Evropskog parlamenta Beogradu nije utvrđivanje bilo kakvih činjenica, već su "došli da podrže blokadere" kao jednu političku opciju, jer se "bore za smenu vlasti". "To je za mene brutalno mešanje u unutrašnja pitanja Srbije.

Oni su došli ne na jednu objektivnu, transparentnu misiju, već da podrže blokadere", rekla je Ana Brnabić novinarima u Talinu, povodom izjave evroposlanika Vladimira Prebiliča da delegacija EP dolazi da kaže narodu Srbije "da nisu sami". ,,Moje pitanje je – ukoliko ste došli da podržite narode, promovišete evropske i demokratske vrednosti, zašto ne odete da razgovarate sa ćerkicama Žarka Mićina koje su bile samo jedna od stotinu porodica, koja je bila izložena
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Brnabić ocenila da je misija Evropskog parlamenta u Srbiji politička

Brnabić ocenila da je misija Evropskog parlamenta u Srbiji politička

Beta pre 4 minuta
Branabić ocenila da je misija Evropskog parlamenta u Srbiji politička

Branabić ocenila da je misija Evropskog parlamenta u Srbiji politička

Serbian News Media pre 23 minuta
Brnabić ocenila da je misija Evropskog parlamenta u Srbiji politička

Brnabić ocenila da je misija Evropskog parlamenta u Srbiji politička

Nova pre 34 minuta
Branabić ocenila da je misija Evropskog parlamenta u Srbiji politička

Branabić ocenila da je misija Evropskog parlamenta u Srbiji politička

Nova pre 39 minuta
Brnabić ocenila da je misija EP u Srbiji politička – „da podrži blokadere“

Brnabić ocenila da je misija EP u Srbiji politička – „da podrži blokadere“

Danas pre 14 minuta
Brnabić: Misija Evropskog parlamenta ne predstavlja evropske vrednosti

Brnabić: Misija Evropskog parlamenta ne predstavlja evropske vrednosti

In medija pre 2 sata
Brnabić: Cilj posete evroparlamentaraca - da podrže blokadere, jer se bore za smenu vlasti

Brnabić: Cilj posete evroparlamentaraca - da podrže blokadere, jer se bore za smenu vlasti

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeAna Brnabićevropski parlamentblokaderi

Društvo, najnovije vesti »

Generalni štrajk u Minesoti zbog nasilja federalne službe za imigraciju

Generalni štrajk u Minesoti zbog nasilja federalne službe za imigraciju

Mašina pre 44 minuta
RZS: U Srbiji u školskoj 2025/2026. godini osnovno obrazovanje pohađa 507.315 učenika

RZS: U Srbiji u školskoj 2025/2026. godini osnovno obrazovanje pohađa 507.315 učenika

Insajder pre 53 minuta
VJT prošle godine zaplenio više od 2,7 tona droge i imovinu vrednu više od 10 miliona evra

VJT prošle godine zaplenio više od 2,7 tona droge i imovinu vrednu više od 10 miliona evra

N1 Info pre 8 minuta
Rektor Đokić nakon sastanka sa delegacijom EP: "Ukazali smo na stvari koje se tiču represije"

Rektor Đokić nakon sastanka sa delegacijom EP: "Ukazali smo na stvari koje se tiču represije"

N1 Info pre 18 minuta
Rektor Đokić: Evropski parlament upoznat sa pritiscima na akademsku zajednicu i upad policije na Filozofski fakultet u Novom…

Rektor Đokić: Evropski parlament upoznat sa pritiscima na akademsku zajednicu i upad policije na Filozofski fakultet u Novom Sadu

Insajder pre 18 minuta