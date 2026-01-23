Vlada Srbije: U nedelju tematska sednica o ključnim pitanjima od strateškog značaja za državu

Tematska sednica Vlade Srbije na kojoj će biti razmatrana, kako se navodi, ključna pitanja od strateškog značaja za državu, biće održana u nedelju, 25. januara u 11 časova .

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut na sednicu je pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić.

"Na sednici će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo", navodi se u saopštenju Vlade.