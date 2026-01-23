Vlada Srbije: U nedelju tematska sednica o ključnim pitanjima od strateškog značaja za državu

Beta pre 45 minuta

 Tematska sednica Vlade Srbije na kojoj će biti razmatrana, kako se navodi, ključna pitanja od strateškog značaja za državu, biće održana u nedelju, 25. januara u 11 časova.

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut na sednicu je pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić.

"Na sednici će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo", navodi se u saopštenju Vlade.

(Beta, 23.01.2026)

Povezane vesti »

Vlada Srbije: U nedelju tematska sednica o ključnim pitanjima od strateškog značaja za državu

Vlada Srbije: U nedelju tematska sednica o ključnim pitanjima od strateškog značaja za državu

Serbian News Media pre 14 minuta
Vučić i Brnabić na tematskoj sednici Vlade Srbije u nedelju

Vučić i Brnabić na tematskoj sednici Vlade Srbije u nedelju

N1 Info pre 1 sat
Na sednicu Vlade u nedelju pozvani i Vučić i Brnabić: Na dnevnom redu „ključna pitanja od strateškog značaja za državu“…

Na sednicu Vlade u nedelju pozvani i Vučić i Brnabić: Na dnevnom redu „ključna pitanja od strateškog značaja za državu“

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić i Brnabić na tematskoj sednici Vlade Srbije u nedelju

Vučić i Brnabić na tematskoj sednici Vlade Srbije u nedelju

Nova pre 1 sat
Sednica Vlade o ključnim pitanjima od strateškog značaja za Srbiju u nedelju: Prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić

Sednica Vlade o ključnim pitanjima od strateškog značaja za Srbiju u nedelju: Prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić

RINA pre 1 sat
U nedelju sednica Vlade o pitanjima od strateškog značaja za Srbiju, prisustvovaće Vučić i Brnabić

U nedelju sednica Vlade o pitanjima od strateškog značaja za Srbiju, prisustvovaće Vučić i Brnabić

Newsmax Balkans pre 1 sat
U nedelju sednica Vlade o pitanjima od strateškog značaja za Srbiju, prisustvovaće i Vučić

U nedelju sednica Vlade o pitanjima od strateškog značaja za Srbiju, prisustvovaće i Vučić

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeSkupština SrbijeAna BrnabićĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Šta su poslanici opozicije poručili nakon sastanka sa evroparlamentarcima?

Šta su poslanici opozicije poručili nakon sastanka sa evroparlamentarcima?

Insajder pre 14 minuta
Tepić: Tužilaštvo da pokrene proceduru privođenja Vučića zbog Generalštaba

Tepić: Tužilaštvo da pokrene proceduru privođenja Vučića zbog Generalštaba

N1 Info pre 9 minuta
DS posle susreta sa evroparlamentarcima: Personalne sankcije za blokadu evropskog puta i finansijska istraga nadstrešnice

DS posle susreta sa evroparlamentarcima: Personalne sankcije za blokadu evropskog puta i finansijska istraga nadstrešnice

Insajder pre 44 minuta
Dan uživo: Sastanci sa poslanicima Evropskog parlamenta

Dan uživo: Sastanci sa poslanicima Evropskog parlamenta

N1 Info pre 4 minuta
Picula odgovorio tabloidima na tvrdnje da su hteli da preskoče izložbu o Jasenovcu: Nije istina, EU utemeljena na antifašizmu…

Picula odgovorio tabloidima na tvrdnje da su hteli da preskoče izložbu o Jasenovcu: Nije istina, EU utemeljena na antifašizmu

N1 Info pre 44 minuta