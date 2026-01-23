Vlada Srbije: U nedelju tematska sednica o ključnim pitanjima od strateškog značaja za državu
Beta pre 45 minuta
Tematska sednica Vlade Srbije na kojoj će biti razmatrana, kako se navodi, ključna pitanja od strateškog značaja za državu, biće održana u nedelju, 25. januara u 11 časova.
Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut na sednicu je pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić.
"Na sednici će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo", navodi se u saopštenju Vlade.
(Beta, 23.01.2026)