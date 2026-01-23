"Idem u Kinu u aprilu" Tramp: Si dolazi u SAD krajem 2026. godine

Tramp ističe poboljšanje odnosa između dve zemlje nakon pandemije Rekao je da Kina sada kupuje velike količine američke soje Američki predsednik Donald Tramp je najavio danas da će posetiti Kinu u aprilu, a da će kineski predsednik Si Đinping doputovati u SAD krajem 2026. godine. - Radujem se što ću videti predsednika Sija - rekao je Tramp novinarima u avionu na povratku iz Davosa gde je prisustvovao Svetskom ekonomskom forumu. - Oduvek sam imao odličan odnos sa