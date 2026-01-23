"Lomila je sve pred sobom i pretila" Policija reagovala zbog Slavice Ćukteraš, napravila haos ispred plesnog studija

Na mestu događaja bila je i policija koja je razgovarala sa Ćukteraš.

Incident je uznemirio komšije. Kako prenose domaći mediji, pevačica Slavica Ćukteraš napravila je haos ispred jednog plesnog studija u Novom Sadu. Pevačica je lomila večeras žardinjere koje se nalaze ispred studija, smeštenog pored ulaznih vrata njene zgrade. Kako se navodi Slavica Ćukteraš je pretila devojci koja radi kao koreograf u studiju: - Lomila je sve pred sobom! Sve žardinjere ispred plesnog studija su polomljene! Napravila je haos. Pretila mi je i
"Jesam psovala, molim je 20 dana da pomeri saksije" Prva izjava Slavice Ćukteraš nakon skandala ispred plesnog studija…

"Jesam psovala, molim je 20 dana da pomeri saksije" Prva izjava Slavice Ćukteraš nakon skandala ispred plesnog studija: "Večeras sam srušila dve, a ona me prijavi"

