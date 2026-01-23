Ponovo se oglasila Slavica posle haosa ispred plesnog studija: Novi detalj ove drame šokiraće sve "Afera..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ponovo se oglasila Slavica posle haosa ispred plesnog studija: Novi detalj ove drame šokiraće sve "Afera..."

Večeras je u Novom Sadu došlo do drame između pevačice Slavice Ćukteraš i radnice koja radi kao koreograf u plesnom studiju pored njene zgrade u Novom Sadu.

Pevačica je u toku rasprave polomila žardinjere koje su stajale na zajedničkom prolazu a za koje je više puta molila komšinicu da pomeri. Radnica ju je prijavila policiji, jer je Slavica polomila žardinjere, a Slavica se sada oglasila i na svom profilu na Instagramu. - U čitavoj ovoj aferi saksija koja je izgleda ozbiljno uzdrmala javnost, oštećeno je samo veštačko cveće"- napisala je Slavica. Slavica se inače večeras oglasila za naš portal te je objasnila šta se
"Afera saksija je izgleda ozbiljno uzdrmala javnost" Novo oglašavanje Slavice Ćukteraš nakon drame u Novom Sadu: "Oštećeno je samo veštačko cveće"

"Afera saksija je izgleda ozbiljno uzdrmala javnost" Novo oglašavanje Slavice Ćukteraš nakon drame u Novom Sadu: "Oštećeno je samo veštačko cveće"

Blic pre 1 sat
"Lomila je sve pred sobom i pretila" Policija reagovala zbog Slavice Ćukteraš, napravila haos ispred plesnog studija

"Lomila je sve pred sobom i pretila" Policija reagovala zbog Slavice Ćukteraš, napravila haos ispred plesnog studija

Blic pre 1 sat
"Jesam psovala, molim je 20 dana da pomeri saksije" Prva izjava Slavice Ćukteraš nakon skandala ispred plesnog studija: "Večeras sam srušila dve, a ona me prijavi"

"Jesam psovala, molim je 20 dana da pomeri saksije" Prva izjava Slavice Ćukteraš nakon skandala ispred plesnog studija: "Večeras sam srušila dve, a ona me prijavi"

Blic pre 2 sata
Ponovo se oglasila Slavica posle haosa ispred plesnog studija: Novi detalj ove drame šokiraće sve "Afera..."

Ponovo se oglasila Slavica posle haosa ispred plesnog studija: Novi detalj ove drame šokiraće sve "Afera..."

Telegraf pre 1 sat
"Afera saksija je izgleda ozbiljno uzdrmala javnost" Novo oglašavanje Slavice Ćukteraš nakon drame u Novom Sadu: "Oštećeno je…

"Afera saksija je izgleda ozbiljno uzdrmala javnost" Novo oglašavanje Slavice Ćukteraš nakon drame u Novom Sadu: "Oštećeno je samo veštačko cveće"

Blic pre 1 sat