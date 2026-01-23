Petković: Razgovori u Briselu bili teški, insistirao sam na hitnom formiranju ZSO (video)

Sastanak je organizovan pod pokroviteljstvom Evropske unije uz prisustvo glavnih pregovarača Istakao je da se Beograd godinama borio da se realizuje sastanak Zajedničke komisije Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač Beograda na tehničkom nivou Petar Petković izjavio je večeras u Briselu da je održan prvi sastanak Zajedničke komisije za implementaciju Deklaracije o nestalim osobama i izrazio nadu će se sada ubrzati rešavanje pitanja svih