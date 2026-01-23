Petković: Razgovori u Briselu bili teški, insistirao sam na hitnom formiranju ZSO (video)

Blic pre 2 sata
Petković: Razgovori u Briselu bili teški, insistirao sam na hitnom formiranju ZSO (video)
Sastanak je organizovan pod pokroviteljstvom Evropske unije uz prisustvo glavnih pregovarača Istakao je da se Beograd godinama borio da se realizuje sastanak Zajedničke komisije Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač Beograda na tehničkom nivou Petar Petković izjavio je večeras u Briselu da je održan prvi sastanak Zajedničke komisije za implementaciju Deklaracije o nestalim osobama i izrazio nadu će se sada ubrzati rešavanje pitanja svih
Petković i Bisljimi potvrdili da je večeras održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestale osobe

Danas pre 2 sata
Nestale osobe tema današnjih razgovora pregoverača Beograda i Prištine

Danas pre 3 sata
Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Blic pre 1 sat
Kosovo: Okončano ponovno prebrojavanje glasova u 11 opština

Danas pre 1 sat
Grbović o dolasku misije Evropskog parlamenta: Mi ne tražimo pomoć za opoziciju, već za građane

Danas pre 1 sat
Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Danas pre 2 sata
