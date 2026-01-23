NIS čeka odgovor OFAC-a - danas se može znati sudbina kompanije

Bloomberg Adria pre 2 sata  |  Ana Ristović
NIS čeka odgovor OFAC-a - danas se može znati sudbina kompanije
Odgovor američkog OFAC-a (engl. Office of Foreign Assets Control - Kancelarija za kontrolu inostrane imovine) po pitanju produžetka operativne licence za nastavak rada Naftne industrije Srbije (NIS) mogao bi da stigne danas, budući da aktuelna licenca za rad preduzeća važi do 23. januara, dok licenca za pregovore o izlasku ruskog kapitala iz vlasničke strukture ističe 24. marta. Kompanija je zahtev OFAC-u da joj dozvoli da nastavi sa radom poslala u noći između
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Operativna licenca za NIS-a ističe u ponoć, Marković: MOL je dobar izbor, ne očekujem dalja američka uslovljavanja

Operativna licenca za NIS-a ističe u ponoć, Marković: MOL je dobar izbor, ne očekujem dalja američka uslovljavanja

RTS pre 42 minuta
Šta sve dobija MOL kupovinom NIS-a?

Šta sve dobija MOL kupovinom NIS-a?

Nova ekonomija pre 42 minuta
Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Biznis i finansije pre 1 sat
Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Insajder pre 3 sata
Koliko bi mogao MOL da plati za udeo u NIS-u?

Koliko bi mogao MOL da plati za udeo u NIS-u?

N1 Info pre 3 sata
Benzin i dizel skuplji: Ovo su nove cene goriva

Benzin i dizel skuplji: Ovo su nove cene goriva

Blic pre 2 sata
Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Office

Ekonomija, najnovije vesti »

Kineski Tehron automotiv traži saglasnost za zelenu dozvolu za gradnju fabrike u Inđiji

Kineski Tehron automotiv traži saglasnost za zelenu dozvolu za gradnju fabrike u Inđiji

Nova ekonomija pre 7 minuta
Top 5 najplaćenijih poslova u Nemačkoj koje mnogi ne žele da rade, a zarada je astronomska

Top 5 najplaćenijih poslova u Nemačkoj koje mnogi ne žele da rade, a zarada je astronomska

Kamatica pre 16 minuta
Mickoski: Severna Makedonija gradi gasni interkonektor sa Grčkom i počinje izgradnju sa Srbijom

Mickoski: Severna Makedonija gradi gasni interkonektor sa Grčkom i počinje izgradnju sa Srbijom

Danas pre 7 minuta
Radnje koje su sačuvale tradiciju i autentičnost: Kako se na tržištu kotira duh starog Beograda?

Radnje koje su sačuvale tradiciju i autentičnost: Kako se na tržištu kotira duh starog Beograda?

Biznis i finansije pre 21 minuta
10: visoko plaćenih poslova kod kojih može i da se napreduje: Sva su u oblasti nege

10: visoko plaćenih poslova kod kojih može i da se napreduje: Sva su u oblasti nege

Blic pre 17 minuta