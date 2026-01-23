Debakl Hrvata za kraj vaterpolo Prvenstva Evrope

Vaterpolisti Hrvatske su ubedljivo poraženi u meču za peto mesto na Šampionatu Evrope u Beogradu. „Kockasti“ su izgubili sa 17:9 (3:0, 4:2, 6:5, 4:2)od Španije i takos e neslavno oprostili od takmičenja.

Prethodno su Hrvati poraženi u direktnom meču za prolazak u polufinale od Italije 13:10 i očigledno je taj duel ostavio traga na njima. Hrvatska je u prvoj četvrtini najavila debakl, pošto je za osam minuta nisu dali gol i gubili su sa 3:0. Do poluvremena je razlika narasla i Španci su vodili 7:2. U drugom poluvremenu je samo bilo odrađivanje meča do kraja.