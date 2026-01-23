EU hitno šalje Ukrajini 447 elektro-generatora

Danas pre 13 minuta  |  Beta
EU hitno šalje Ukrajini 447 elektro-generatora

Evropska unija (EU) je danas saopštila ;da će hitno poslati Ukrajini 447 elektro-generatora da bi pomogla pošto Rusija uništava ukrajinsku energetiku.

Generatori će biti isporučeni iz Poljske, a namenjeni su bolnicama, skloništima i osnovnim službama. Gotovo milion Ukrajinaca je usred zime bez grejanja ili struje, saopštila je Evropska komisija. EU je već poslala oko 9.500 generatora u Ukrajinu, a pre zime i kompletnu termo-elektranu koju je dala Litvanija, piše na sanjtu pariskom Monda (Le Monde).
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Evropska unija u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

Evropska unija u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

Insajder pre 33 minuta
EU u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

EU u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

RTV pre 28 minuta
Tramp: U Davosu postignut okvir sporazuma sa NATO o Grenlandu

Tramp: U Davosu postignut okvir sporazuma sa NATO o Grenlandu

Sputnik pre 28 minuta
Počeli pregovori Ukrajine, SAD-a i Rusije u Abu Dhabiju

Počeli pregovori Ukrajine, SAD-a i Rusije u Abu Dhabiju

SEEbiz pre 18 minuta
Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju: Održavaju se prvi neformalni sastanci

Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju: Održavaju se prvi neformalni sastanci

Newsmax Balkans pre 18 minuta
Kremlj objavio koji važan uslov mora da ispuni Kijev: Zelenski: Donbas ključno pitanje na pregovorima u Abu Dabiju

Kremlj objavio koji važan uslov mora da ispuni Kijev: Zelenski: Donbas ključno pitanje na pregovorima u Abu Dabiju

RTS pre 18 minuta
EU u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

EU u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

Politika pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaLitvanijaEURusijaEvropska komisijaPoljska

Svet, najnovije vesti »

Evropska unija u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

Evropska unija u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

Insajder pre 33 minuta
Micotakis odbacio Trampov Odbor za mir kao suprotan mandatu UN

Micotakis odbacio Trampov Odbor za mir kao suprotan mandatu UN

Insajder pre 3 minuta
EU u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

EU u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

RTV pre 28 minuta
EU hitno šalje Ukrajini 447 elektro-generatora

EU hitno šalje Ukrajini 447 elektro-generatora

Danas pre 13 minuta
Izvor: U Abu Dabiju počeo trilateralni sastanak između Ukrajine, Rusije i SAD

Izvor: U Abu Dabiju počeo trilateralni sastanak između Ukrajine, Rusije i SAD

RTV pre 8 minuta