EU hitno šalje Ukrajini 447 elektro-generatora

Evropska unija (EU) je danas saopštila ;da će hitno poslati Ukrajini 447 elektro-generatora da bi pomogla pošto Rusija uništava ukrajinsku energetiku.

Generatori će biti isporučeni iz Poljske, a namenjeni su bolnicama, skloništima i osnovnim službama. Gotovo milion Ukrajinaca je usred zime bez grejanja ili struje, saopštila je Evropska komisija. EU je već poslala oko 9.500 generatora u Ukrajinu, a pre zime i kompletnu termo-elektranu koju je dala Litvanija, piše na sanjtu pariskom Monda (Le Monde).