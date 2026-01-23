Novi pokušaj gašenja Instagram naloga Danasa, napadnuti i N1 i Radar

Broj pratilaca na Instagram nalogu Danasa večeras se povećao za 30 hiljada za manje od sat vremena, dok je sličan porast zabeležen i na nalozima N1 i Radara.

Najveći broj novih pratilaca zabeležen je iz Indije. Pre samo dva dana, pokušan je napad na naloge istih medija, kao i Nove.rs. I tada je bio je zabeležen porast od par desetina hiljada za manje od sat vremena. Podsetimo, u nedelju 18. januara ugašeni su svi nalozi Nova.rs, kao i nalog Radara, CRTE i drugih nezavisnih medija i udruženja građana, nakon botovskog napada.