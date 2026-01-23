Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Danas pre 2 sata  |  Beta
Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da „velika flota“ pomorskih snaga SAD kreće prema Iranu, i da Vašington „pažljivo posmatra“ tu zemlju. „Imamo veliku silu koja ide prema Iranu.

Radije ne bih da vidim da se bilo šta desi, posmatramo ih vrlo pažljivo… Imamo armadu, imamo masivnu flotu koja ide u tom pravcu“, rekao je Tramp je novinarima sinoć tokom leta u predsedničkom avionu, na video snimlu koji je objavila Bela kuća. Tramp je dodao da „možda neće morati“ da upotrebi flotu, i da to još nije utvrđeno. Na pitanje novinara da li bi hteo da Veliki vođa Irana ajatolah Hamenei napusti funkciju ili ode i egzil, Tramp je rekao da trenutno ne želi
