Delegacija EP u Beogradu i ključne poruke: „Poseta praćena negativnim tonom što sigurno neće pomoći u odnosima“

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Delegacija EP u Beogradu i ključne poruke: „Poseta praćena negativnim tonom što sigurno neće pomoći u odnosima“

Delegacija Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta danas je bila u poseti Skupštini Srbije, a nakon što je održan sastanak sa predsednicom Odbora za evropske poslove Elvirom Kovač, evroparlamentarci su se sastali sa predstavnicima i vlasti i opozicije.

Iz delegacije EP zasad nema zvaničnih komentara nakon sastanaka, dok su se od poslanika vlasti i pozicije čuli različiti tonovi. Potpredsednica Narodne skupštine Marina Raguš izjavila je nakon sastanka da je delegacija Evropskog parlamenta (EP) skratila sastanak sa poslanicima vladajuće koalicije i istakla da je to nezapamćeno nepoštovanje, navodeći da je neophodno da se promeni izvestilac za Srbiju jer je, kako je navela, Tonino Picula loš izbor zbog svoje
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Srpska ministarka o NIS-u: Nismo prihvatili sve zahteve Mađara

Srpska ministarka o NIS-u: Nismo prihvatili sve zahteve Mađara

Vesti online pre 1 sat
"Znali smo da je loše, ali ovoliko nismo mogli da zamislimo": Utisak poslanika EP

"Znali smo da je loše, ali ovoliko nismo mogli da zamislimo": Utisak poslanika EP

Pravda pre 20 minuta
"Znali smo da je loše, ali ovoliko nismo mogli da zamislimo": Cvijić o utisku poslanika EP

"Znali smo da je loše, ali ovoliko nismo mogli da zamislimo": Cvijić o utisku poslanika EP

N1 Info pre 1 sat
Đedović: Razgovori o NIS-u bili teški, nismo izašli u susret svim zahtevima MOL-a

Đedović: Razgovori o NIS-u bili teški, nismo izašli u susret svim zahtevima MOL-a

Insajder pre 1 sat
Brnabić: Produžena licenca za rad NIS-u do 20. februara (VIDEO)

Brnabić: Produžena licenca za rad NIS-u do 20. februara (VIDEO)

Insajder pre 1 sat
Đedović Handanović: Pregovori sa mađarskim, ruskim i arapskim partnerima o NIS još nisu gotovi

Đedović Handanović: Pregovori sa mađarskim, ruskim i arapskim partnerima o NIS još nisu gotovi

N1 Info pre 1 sat
Đedović Handanović: „Produženje operativne licence NIS-u je velika pobeda“

Đedović Handanović: „Produženje operativne licence NIS-u je velika pobeda“

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeIzborievropski parlamentEvroparlamentarciTonino Picula

Politika, najnovije vesti »

„Dobili smo zabrinjavajuće izveštaje i tražimo nepristrasnu istragu“: Šefica misije EP najavila novu posetu delegacije Srbiji…

„Dobili smo zabrinjavajuće izveštaje i tražimo nepristrasnu istragu“: Šefica misije EP najavila novu posetu delegacije Srbiji

Danas pre 25 minuta
Ponoš: Ako ne budu sankcionisani oni koji su krali izbore, to će se ponoviti

Ponoš: Ako ne budu sankcionisani oni koji su krali izbore, to će se ponoviti

Danas pre 1 sat
U Prizrenu određeno zadržavanje 109 osoba zbog manipulacije glasovima

U Prizrenu određeno zadržavanje 109 osoba zbog manipulacije glasovima

Danas pre 1 sat
Radomir Lazović napadnut ispred Skupštine: „Svi koji žele da se obračunaju, znaju gde mogu da me nađu“

Radomir Lazović napadnut ispred Skupštine: „Svi koji žele da se obračunaju, znaju gde mogu da me nađu“

Danas pre 2 sata
Aljbin Kurti objasnio šta ga povezuje sa Aristotelom, Kantom i Milom

Aljbin Kurti objasnio šta ga povezuje sa Aristotelom, Kantom i Milom

Danas pre 2 sata