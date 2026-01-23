Danas zvanično stupa na dužnost Vlada Republike Srpske

Vlada Republike Srpske na čelu sa Savom Minićem, koju je Narodna skupština izabrala 18. januara ove godine, danas zvanično stupa na dužnost.

Odluka o njenom izboru objavljena je u četvrtak u Službenom glasniku Republike Srpske. Prethodno, odluka o izboru Vlade sa Savom Minićem na mestu premijera dobila je zeleno svetlo od Veća naroda Republike Srpske, prenosi RTRS. Vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić rekao je da su objavljene četiri odluke koje se tiču nove Vlade Srpske i da je time zaokružen zakonodavni proces izbora nove izvršne vlasti.