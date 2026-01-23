Crvena zvezda odmah prodaje karte za Seltu: Evo kako da gledate borbu za Top 8 Lige Evrope

Crvena zvezda je pobedom nad Malmeom završila veliki posao na evropskoj sceni - obezbeđena je nokaut faza Lige Evrope, što je još jedan u nizu klupskih uspeha tokom gotovo deset godina dominacije srpskim fudbalom i zapaženijih uspeha na međunarodnoj pozornici.

Odmah nakon pobede protiv Šveđana, Zvezda se oglasila i objavila kada počinje prodaja ulaznica za meč protiv Selte! Karte za meč protiv španskog tima, od kojeg zavisi plasman u Top8, već mogu da se kupe preko interneta, a za one koji dragoceno parče papira žele da imaju u rukama blagajne će se otvoriti u ponedeljak. Nakon četiri uzastopne pobede u Evropi, očekuje se veliko interesovanje za ulaznice, posebno jer ovaj susret ima veliki značaj. "Crvena zvezda