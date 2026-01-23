Ne gledajte Kostova samo kao džak para: Srbija možda nikad nije imala ovakvog igrača

Crvena zvezda je obezbedila proleće u Ligi Evrope nakon četvrte uzastopne pobede u ovom takmičenju, što je zaista strašan rezultat.

Padali su redom Lil, FCSB, Šturm i Malme, sve ih je Zvezda pobedila sa po 1:0, a kartu za nokaut fazu obezbedio je najmlađi na terenu - Vaslije Kostov. Iako mu je tek 17 godina, Kostov je pokazao neverovatnu zrelost i kvalitet i naterao sve i da zaborave da se radi o fudbaleru koji još nije čak ni punoletan. Maestralno je shvatio zamisao duplo starijeg Marka Arnautovića i pravovremeno je utrčao na drugu stativu u 16. minutu. Uklizao je i pogodio za vođstvo Zvezde,