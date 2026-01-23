Sudbina srpske nafte u rukama Vašingtona: Šta će se desiti ako licenca OFAK-a ne stigne pre ponoći?

Srbija čeka odgovor Sjedinjenih Država o produženju operativne licence za rad NIS-a.

NIS je postojeću licencu dobio na tri sedmice, u ponedeljek je podneo novi zahtev za produženje jer je OFAK-u predat preliminarni kupoprodajni ugovor "Gaspomnjefta" i MOL-a što je bio i uslov američke administracije za novu dozvolu za rad. Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je za RTS da postoji opravdan optimizam zbog dosadašnjih pregovora. "Sve zavisi od OFAK-a, koji će oceniti uslove kupoprodajnog ugovora i doneti odluku o produženju operativne