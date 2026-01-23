Danas ističe licenca NIS-u za operativne aktivnosti: Kompanija zatražila novu do završetka razgovora sa MOL-om

Nedeljnik pre 1 sat
Danas ističe licenca NIS-u za operativne aktivnosti: Kompanija zatražila novu do završetka razgovora sa MOL-om

Кancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC – Office of Foreign Assets Control) Ministarstva finansija SAD izdala je 31. decembra 2025. godine posebnu licencu kojom se NIS-u ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti do 23. januara tekuće godine.

Ta licenca ističe danas, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je pre 3 dana da je NIS podneo zahtev OFAC-u da dozvoli nastavak operativnog rada kompanije dok se vode razgovori da bi se dogovorena transakcija između ruskog Gasprom njefta i mađarskog MOL-a uspešno završila. MOL Grupa potvrdila je inače da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazum (Heads of Agreement) sa kompanijom Gazprom Neft o kupovini udela od
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Insajder pre 13 minuta
Koliko bi mogao MOL da plati za udeo u NIS-u?

Koliko bi mogao MOL da plati za udeo u NIS-u?

N1 Info pre 3 minuta
Zašto Srbija ne kupuje akcije NIS-a od Rusa, nego od Mađara? Broker objasnio

Zašto Srbija ne kupuje akcije NIS-a od Rusa, nego od Mađara? Broker objasnio

Kurir pre 3 minuta
​Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

​Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Politika pre 13 minuta
Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

RTV pre 28 minuta
Put do trećine vlasništva u NIS-u - zašto Srbija kupuje akcije od MOL-a, a ne od Rusa

Put do trećine vlasništva u NIS-u - zašto Srbija kupuje akcije od MOL-a, a ne od Rusa

RTS pre 1 sat
Dok čekamo novu odluku OFAK-a za NIS, znamo li šta je sa rudnom rentom: Koliko bi MOL mogao da nam plati?

Dok čekamo novu odluku OFAK-a za NIS, znamo li šta je sa rudnom rentom: Koliko bi MOL mogao da nam plati?

Blic pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GaspromGazpromOfficeMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Insajder pre 13 minuta
Marek: U februaru promotivne cene za sve destinacije, pokrećemo i kampanju lojalnosti

Marek: U februaru promotivne cene za sve destinacije, pokrećemo i kampanju lojalnosti

RTV pre 18 minuta
Koliko bi mogao MOL da plati za udeo u NIS-u?

Koliko bi mogao MOL da plati za udeo u NIS-u?

N1 Info pre 3 minuta
Zašto su cene mleka u prodavnicama i do 118 dinara više nego u otkupu?

Zašto su cene mleka u prodavnicama i do 118 dinara više nego u otkupu?

Nova pre 13 minuta
Podvožnjak između Bulevara umetnosti i Bulevara Crvene armije - Probijanje bez objašnjenja, ili kada i rok od "samo" 450 dana…

Podvožnjak između Bulevara umetnosti i Bulevara Crvene armije - Probijanje bez objašnjenja, ili kada i rok od "samo" 450 dana nije dovoljan

Ekapija pre 3 minuta