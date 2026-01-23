Akademski plenum: Zahtevamo hitno zaustavljanje mera Prištine, vode ka gašenju Univerziteta

Inicijativa Akademski plenum zatražila je danas hitno zaustavljanje mera koje sprovode institucije u Prištini, jer one, prema oceni te inicijative, vode faktičkom gašenju Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, uz ocenu da je to "direktna posledica politike" zvaničnog Beograda. "Pamflet koji na administrativnoj liniji dele pripadnici kosovske policije, a u kojem se građani Republike Srbije tretiraju kao 'strani državljani', predstavlja jasan i