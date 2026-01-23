Simonović Bratić: Misiju Evropskog parlamenta ne zanimaju činjenice i istina; Raguš: Delagacija bez interesovanja za prava Srba sa KiM i nezakonite proteste

BEOGRAD - Potpredsednica Skupštine Srbije Dunja Simonović Bratić izjavila je danas da predstavnike misije Evropskog parlamenta (EP), koja boravi u Beogradu, ne zanimaju činjenice i istina jer ih nije zanimalo šta predstavnici vladajuće koalicije imaju da kažu.

"Ono je sada jasno jeste da njih ne zanima istina. Nakon rezolucije u kojoj su već doneli presudu, njih uopšte nije zanimalo da čuju šta mi mislimo o tome šta su oni tu napisali, niti ih je zanimalo da se s nama konsultuju i pre toga. Ako pravite takozvani 'fact finding', onda valjda želite da čujete sve strane", rekla je Simonović Bratić na konferenciji za medije u Skupštini Srbije nakon sastanka sa misijom EP, koji su evroparlamentarci skratili. Ona je navela da