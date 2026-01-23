Tramp povukao poziv Kanadi za učešće u "Odboru mira" za Gazu

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Tramp povukao poziv Kanadi za učešće u "Odboru mira" za Gazu

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da povlači poziv kanadskom premijeru Marku Karniju da se pridruži njegovoj inicijativi "Odbor mira" za Gazu.

"Poštovani premijeru Karni, molim vas, neka ovo pismo posluži kao znak da 'Odbor za mir' povlači svoj poziv upućen Vama u vezi sa pridruživanjem Kanade onome što ce biti najprestižniji Odbor lidera ikada sastavljen, u bilo kom trenutku. Hvala Vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je inicijativu predstavio na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, navodeći da je njen cilj obnova ratom razorene Gaze
