UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.430. dan. Putin naglašava da bez dogovora o teritorijama nema nade za postizanje dugoročnog mira. Tramp upozorava Ukrajinu da će, ako ne postigne dogovor s Rusijom izgubiti još teritorija.

- Tramp upozorava Kijev Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorije ako ne uspe da postigne sporazum sa Rusijom, izjavio je američki predsednik Donald Tramp. "Kijev se suočava sa novim teritorijalnim gubicima. – prim. aut.) osim ako ne postignemo dogovor", zaključio je šef Bele kuće. - Orban: Zelenski je sve pogrešno postavio, Brisel je spreman da plati, mi nećemo Mađarski premijer Viktor Orban kritikovao je danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zbog