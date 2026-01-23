Vremeplov: Sahranjivanje srpskih vojnika u "Plavu grobnicu"

NOVI SAD - 1916 - U Krfskom kanalu, u Prvom svetskom ratu, počelo je sahranjivanje srpskih vojnika u "Plavu grobnicu". Posle natčovečanskih napora u gudurama današnje Albanije i dodatne golgote od 160 kilometara pešačenja močvarnim primorjem od Skadra do Valone, zbog toga što se nisu pojavili obećani saveznički brodovi, srpski vojnici su masovno umirali od tifusa, gladi i iscrpljenosti. Kako nije bilo dovoljno mesta na Krfu i ostrvcu Vido, na koje su prebačeni tifusari, a i zbog opasnosti širenja

Danas je petak, 23. januar, 23. dan 2026. godine. 1516 - Umro je španski kralj Ferdinand II i V Katolički (kao Ferdinand II vladar Aragonije, a kao Ferdinand V od Kastilje i Leona). Njegov dolazak na presto Aragonije 1479. označio je početak istorije ujedinjene Španije. Isabela I postala je 1474. kraljica Kastilje, a on je nasledio oca Huana II u Aragonu i tako su sjedinjene dve zemlje od kojih će vremenom nastati Španija. Utemeljio je 1480. - sud inkvizicije, a