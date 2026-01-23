Saobraćajna nezgoda kod Vlahova

U saobraćajnoj nezgodi koja se pre oko sat vremena dogodila u selu Vlahovo na regionalnom putu Prokuplje- Žitorađa došlo je do kontakta dva vozila.

Za sada još uvek nema preciznih informacija o uzroku nezgode, ali jedno od vozila koje je učesnik u njoj je sletelo sa puta u obližnji jarak. Policija je na licu mesta i otežan je saobraćaj na ovom delu puta. Ukoliko želite da podržite rad sajta, donaciju možete uplatiti putem žiro- računa: 160-6000001938574-59 ili možete da skenirate QR kod: