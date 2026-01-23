Sabalenka preživela "bivšu Ruskinju": Arina u osmini finala AO, partnerka Olge Danilović dala sve što ima!

Prva teniserka planete Arina Sabalenka bila je na neverovatno teškom testu pred osminu finala Australijan Opena pošto je spasavala set lopte i morala da igra dva taj-brejka protiv Anastasije Potapove koja je na kraju pala sa 7:6(4), 7:6(7).

Herojski se držala ruska devojka koja sada igra pod zastavom Austrije, ali je morala da položi reket posle dva sata i četiri minuta igre. Držala se, spasavala, ali na kraju nije uspela makar da još dodatno da prolongira ovaj duel. Imala je Sabalenka brejk loptu u osmom gemu da prelomi prvi set, a onda je imala i tri set lopte pre taj-brejka, ali je sve to išlo na mnogo teži način. Onda dolaze dve neverovatne sekvence gde najbolja na svetu uspeva da povede 4:0 u