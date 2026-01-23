Okončana drama na nebu iznad Kine: Ruski avion sa 238 putnika uspešno sleteo

Večernje novosti pre 9 minuta
Okončana drama na nebu iznad Kine: Ruski avion sa 238 putnika uspešno sleteo

RUSKI avion sa 238 putnika na letu Puket-Barnaul bezbedno je sleteo na aerodrom Landžou u Kini, saopštila je avio-kompanija.

Foto: Profimedia Podsetimo, avion ruske kompanije Azur Er izdao je danas signal za pomoć tokom leta iznad Kine i priprema se za neplanirano sletanje u Landžou. Avio-kompanija je napomenula da je u kontaktu sa ruskim vazduhoplovnim vlastima i predstavnikom avio-kompanije u Kini. Foto: Flight radar 24 Let je iz Puketa na Tajlandu do ruskog grada Barnaul u Sibiru. Azur Er je ruska avio-kompanija sa sedištem u Moskvi.
