Preminuo dečak nakon napada ajkule: Oštećena mreža za hvatanje životinja

B92 pre 2 sata
Preminuo dečak nakon napada ajkule: Oštećena mreža za hvatanje životinja

Australijski dečak Niko Antić, star 12 godina, preminuo je u bolnici nakon što ga je pre nedelju dana ugrizla ajkula u sidnejskoj luci, saopštila je danas njegova porodica.

Ajkula je napala dečaka u nedelju dok je sa drugovima skakao sa stena u Voklizu, oko devet kilometara od centralne poslovne četvrti Sidneja, preneo je Rojters. Prijatelji su ga izvukli iz vode i odveli u bolnicu sa teškim povredama obe noge. "On je izvučen iz vode na plaži Šark u parku Nilsen, u istočnom predgrađu Sidneja, i prevezen je u Dečju bolnicu u Sidneju radi lečenja teških povreda", rekao je portparol Hitne pomoći. Plaža na kojoj se dogodio napad ajkule je
