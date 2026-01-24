Sinera pogledala sreća

Ambicije Janika Sinera da osvoji treću uzastopnu titulu na Australijan openu umalo su se raspale pod vrelinom Melburna.

I dok se temperatura približavala 40. podeoku, Siner se mučio na stadionu "Rod Lejver" protiv ne toliko poznato Eliota Spicirija. Izlazak sa terena i spuštanje krova spasili su Sinera od šokantnog poraza protiv 85. igrača planete iz Amerike. "Imao sam sreće sa pravilom o toploti", priznao je Siner, koji je pobedio sa 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Siner je nesumnjivo bio najveći pobednik po ovom sparnom danu u Melburnu, tokom kojeg je igra na otvorenim terenima bila