Vavrinka se oprostio od Australije

B92 pre 48 minuta
Vavrinka se oprostio od Australije

Stanislas Vavrinka je odigrao svoj poslednji meč na Australijan openu u karijeri.

Američki teniser Tejlor Fric pobedio je Stena Vavrinku sa 3-1 u setovima u subotu ujutru i eliminisao 40-godišnjeg Švajcarca sa Australijan opena. Ovo je bio poslednji meč švajcasrkog asa i nekadašnjeg šampiona ovog Grend slema koji je na konferenciji za medije potom rekao da se ovaj meč visoko kotira u njegovoj riznici. "Bio je to odličan meč i visoko se kotira, sigurno. Igrati u ovoj areni u kojoj je fantastična atmosfera i to je poseban osećaj. Nivo je bio veoma
