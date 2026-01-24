Evroposlanik Prebilič se sastao u Novom Sadu sa aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Beta pre 22 minuta

Poslanik Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, Vladimir Prebilič danas je u Novom Sadu odao poštu poginulima prilikom pada nadstrešnice i razgovarao sa šestoro aktivista koji su optuženi za rušenje ustavnog poretka.

Prebilič se zajedno sa poslanicima Skupštine Srbije iz Zeleno-levog fronta Radomirom Lazovićem i Dobricom Veselinovićom, sastao sa Marijom Vasić, Ladom Jovovićem, Lazarom Dinićem, Davorom Stefanovićem, Mladenom Cvijetićem i Srđanom Đurićem.

Oni su ispred novosadske Železničke stanice odali poštu za 16 osoba koje su poginule 1. novembra 2024.

Prebilič je ocenio da je apsurdan situacija da ljudi koji traže pravdu budu u pritvoru, dok se osobe odgovorne za tragediju "slobodno šetaju".

Aktivisti su upoznali Prebiliča sa postupkom koji se vodi protiv njih.

"Mi ne tražimo političku podršku, tražimo vladavinu prava. Ovi naši primeri su kršenje ljudskih prava. Mi ćemo biti pokusni kunići, na kojima će se videti kako će se ovaj proces završiti. Još uvek nije bilo ovakvih postupaka u zemlji", rekla je Marija Vasić.

Prebilič se nakon razgovora sa aktivistima uputio ka Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gde ga je dočekala delegacija zaposlenih predvođena profesorkom Jelenom Kleut, koja je nedavno dobila otkaz.

Ona ga je upoznala sa događajima protekle nedelje kada je policija izbacila studente i zaposlene iz zgrade fakulteta tokom protestnog okupljanja.

Evroposlanik i profesori su potom ušli na Prirodno-matematički fakultet gde ih je dočekao dekan Srđan Rončević.

Najavljeno je da će na tom mestu biti održan sastanak profesora sa Prebiličem.

Blizu Filozofskog fakulteta parkirane su tri policijske "marice".

Delegacija Evropskog parlamenta od 22. januara boravi u zvaničnoj trodnevnoj poseti Srbiji.

(Beta, 24.01.2026)

Povezane vesti »

Evroparlamentarci u Novom Sadu, razgovor sa aktivistima i polaganje cveća za žrtve na železničkoj stanici

Evroparlamentarci u Novom Sadu, razgovor sa aktivistima i polaganje cveća za žrtve na železničkoj stanici

Slobodna Evropa pre 7 minuta
Evroposlanik Prebilič se sastao u Novom Sadu sa aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Evroposlanik Prebilič se sastao u Novom Sadu sa aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Insajder pre 26 minuta
Prebilič položio venac u Novom Sadu: Neverovatno je da su u zatvoru oni što traže odgovornost za nadstrešnicu, a odgovorni -…

Prebilič položio venac u Novom Sadu: Neverovatno je da su u zatvoru oni što traže odgovornost za nadstrešnicu, a odgovorni - baš nisu

N1 Info pre 41 minuta
Evroposlanik Prebilič se sastao u Novom Sadu sa aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Evroposlanik Prebilič se sastao u Novom Sadu sa aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Serbian News Media pre 21 minuta
Delegacija EP drugi dan u Srbiji: Poslanik Vladimir Prebilič danas u poseti Novom Sadu, sastaće se sa otpuštenom profesorkom…

Delegacija EP drugi dan u Srbiji: Poslanik Vladimir Prebilič danas u poseti Novom Sadu, sastaće se sa otpuštenom profesorkom Jelenom Kleut

Nova pre 31 minuta
Evroposlanik Vladimir Prebilič odao poštu poginulima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Evroposlanik Vladimir Prebilič odao poštu poginulima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Nova pre 57 minuta
Evroposlanici danas u Novom Sadu: Položili vence kod nadstrešnice

Evroposlanici danas u Novom Sadu: Položili vence kod nadstrešnice

Nedeljnik pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeNovi SadMarija Vasić

Politika, najnovije vesti »

Đokovićeva 400. pobeda na grend slemovima

Đokovićeva 400. pobeda na grend slemovima

Vreme pre 1 minut
Evroparlamentarci u Novom Sadu, razgovor sa aktivistima i polaganje cveća za žrtve na železničkoj stanici

Evroparlamentarci u Novom Sadu, razgovor sa aktivistima i polaganje cveća za žrtve na železničkoj stanici

Slobodna Evropa pre 7 minuta
Spirić: Nelogični računi za struju direktna su posledica kriminalnog upravljanja EPS-om

Spirić: Nelogični računi za struju direktna su posledica kriminalnog upravljanja EPS-om

Rešetka pre 16 minuta
Evroposlanik Prebilič se sastao u Novom Sadu sa aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Evroposlanik Prebilič se sastao u Novom Sadu sa aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Insajder pre 26 minuta
Prebilič položio venac u Novom Sadu: Neverovatno je da su u zatvoru oni što traže odgovornost za nadstrešnicu, a odgovorni -…

Prebilič položio venac u Novom Sadu: Neverovatno je da su u zatvoru oni što traže odgovornost za nadstrešnicu, a odgovorni - baš nisu

N1 Info pre 41 minuta