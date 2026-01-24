Evroposlanik Prebilič se sastao u Novom Sadu sa aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Beta pre 22 minuta

Poslanik Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, Vladimir Prebilič danas je u Novom Sadu odao poštu poginulima prilikom pada nadstrešnice i razgovarao sa šestoro aktivista koji su optuženi za rušenje ustavnog poretka.

Prebilič se zajedno sa poslanicima Skupštine Srbije iz Zeleno-levog fronta Radomirom Lazovićem i Dobricom Veselinovićom, sastao sa Marijom Vasić, Ladom Jovovićem, Lazarom Dinićem, Davorom Stefanovićem, Mladenom Cvijetićem i Srđanom Đurićem.

Oni su ispred novosadske Železničke stanice odali poštu za 16 osoba koje su poginule 1. novembra 2024.

Prebilič je ocenio da je apsurdan situacija da ljudi koji traže pravdu budu u pritvoru, dok se osobe odgovorne za tragediju "slobodno šetaju".

Aktivisti su upoznali Prebiliča sa postupkom koji se vodi protiv njih.

"Mi ne tražimo političku podršku, tražimo vladavinu prava. Ovi naši primeri su kršenje ljudskih prava. Mi ćemo biti pokusni kunići, na kojima će se videti kako će se ovaj proces završiti. Još uvek nije bilo ovakvih postupaka u zemlji", rekla je Marija Vasić.

Prebilič se nakon razgovora sa aktivistima uputio ka Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gde ga je dočekala delegacija zaposlenih predvođena profesorkom Jelenom Kleut, koja je nedavno dobila otkaz.

Ona ga je upoznala sa događajima protekle nedelje kada je policija izbacila studente i zaposlene iz zgrade fakulteta tokom protestnog okupljanja.

Evroposlanik i profesori su potom ušli na Prirodno-matematički fakultet gde ih je dočekao dekan Srđan Rončević.

Najavljeno je da će na tom mestu biti održan sastanak profesora sa Prebiličem.

Blizu Filozofskog fakulteta parkirane su tri policijske "marice".

Delegacija Evropskog parlamenta od 22. januara boravi u zvaničnoj trodnevnoj poseti Srbiji.

(Beta, 24.01.2026)