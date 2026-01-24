Šta kaže austrijski evroposlanik i član misije EP o Vučiću i Srbiji?

Evroposlanik Helmut Brendšteter, jedan od onih koji su u delegaciji Evropskog parlamenta koja je stigla u Srbiju kako bi procenila trenutno stanje, kaže za N1 da se zalaže da srpski narod bude deo EU, ali sa autokratskim režimom Aleksandra Vučića Srbija se ne uklapa u Uniju.

Komentarišući jučerašnje razgovore sa predstavnicima vlasti, opozicije, medija, akademske zajednice, studenata, civilnog društva, navodi da mu je najvažniji utisak da moraju da se vrate, jer nisu imali dovoljno vremena za sve razgovore, i da su ostale brojne teme za razmatranje. „Jedna od važnijih stvari je da su ljudi rekli da ne postoji jedna, već dve Srbije koje međusobno ne razgovaraju, to je jedan od većih problema, to su nam rekli i iz opozicije i iz vlasti“,