AMSS upozorio na poledicu i opasnost od odrona

Insajder pre 3 sata
AMSS upozorio na poledicu i opasnost od odrona

Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače na poledicu u jutarnjim i večernjim časovima.

Usled promene temperature učestali su odroni. Posebno treba obratiti pažnju na području doline Ibra, na deonici između Raške i Rudnice, zatim na putu Brus-Brzeće, na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu. Odrona ima i u Ovčarsko-kablarskoj, Grdeličkoj, Sićevačkoj i Drenskoj klisuri. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

AMSS: Oprez zbog poledice ujutru i uveče, opasnost i od odrona

AMSS: Oprez zbog poledice ujutru i uveče, opasnost i od odrona

Radio 021 pre 2 sata
Stanje na putevima: Poledica i opasnost od odrona

Stanje na putevima: Poledica i opasnost od odrona

Glas Zaječara pre 2 sata
AMSS: Oprez zbog poledice, opasnost od odrona u Grdeličkoj klisuri

AMSS: Oprez zbog poledice, opasnost od odrona u Grdeličkoj klisuri

Vranje news pre 1 sat
AMSS: Oprez zbog poledice i opasnosti od odrona

AMSS: Oprez zbog poledice i opasnosti od odrona

N1 Info pre 3 sata
AMSS: Poledica i opasnost od odrona

AMSS: Poledica i opasnost od odrona

Serbian News Media pre 2 sata
Vozači, oprez: AMSS upozorava na poledicu u jutarnjim satima

Vozači, oprez: AMSS upozorava na poledicu u jutarnjim satima

Nova pre 2 sata
AMSS: Poledica i opasnost od odrona

AMSS: Poledica i opasnost od odrona

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegAMSSRaška

Društvo, najnovije vesti »

MUP: Kontrola putnika u brzom vozu Beograd-Budimpešta na GP Kelebija

MUP: Kontrola putnika u brzom vozu Beograd-Budimpešta na GP Kelebija

RTV pre 12 minuta
Putevi Srbije: Vozite oprezno zbog ledene kiše, poledice i jakog vetra

Putevi Srbije: Vozite oprezno zbog ledene kiše, poledice i jakog vetra

RTK pre 16 minuta
(Foto) "Rak je uništavao njeno telo, a ona me pita da li sam jela" Karla je ostala bez majke sa samo 13 godina: zbog njenih…

(Foto) "Rak je uništavao njeno telo, a ona me pita da li sam jela" Karla je ostala bez majke sa samo 13 godina: zbog njenih reči plače cela Srbija

Blic pre 2 minuta
Tim Fakulteta tehničkih nauka u finalu nacionalnog takmičenja u razvoju startap ideja

Tim Fakulteta tehničkih nauka u finalu nacionalnog takmičenja u razvoju startap ideja

Morava info pre 12 minuta
Mikroekonomija

Mikroekonomija

Kurir pre 12 minuta