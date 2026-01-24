AMSS: Oprez zbog poledice, opasnost od odrona u Grdeličkoj klisuri

Vranje news pre 21 minuta  |  Vranjenews
AMSS: Oprez zbog poledice, opasnost od odrona u Grdeličkoj klisuri

Vranje - Iz Auto moto savez Srbije (AMSS) upozoravaju u subotu vozače na poledicu u jutarnjim i večernjim časovima.

Usled promene temperature učestali su odroni. Posebno treba obratiti pažnju na području doline Ibra, na deonici između Raške i Rudnice, zatim na putu Brus-Brzeće, na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu. Odrona ima i u Ovčarsko-kablarskoj, Grdeličkoj, Sićevačkoj i Drenskoj klisuri. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

AMSS: Oprez zbog poledice ujutru i uveče, opasnost i od odrona

AMSS: Oprez zbog poledice ujutru i uveče, opasnost i od odrona

Radio 021 pre 46 minuta
Stanje na putevima: Poledica i opasnost od odrona

Stanje na putevima: Poledica i opasnost od odrona

Glas Zaječara pre 41 minuta
AMSS: Oprez zbog poledice i opasnosti od odrona

AMSS: Oprez zbog poledice i opasnosti od odrona

N1 Info pre 1 sat
AMSS upozorio na poledicu i opasnost od odrona

AMSS upozorio na poledicu i opasnost od odrona

Insajder pre 1 sat
AMSS: Poledica i opasnost od odrona

AMSS: Poledica i opasnost od odrona

Serbian News Media pre 1 sat
Vozači, oprez: AMSS upozorava na poledicu u jutarnjim satima

Vozači, oprez: AMSS upozorava na poledicu u jutarnjim satima

Nova pre 1 sat
AMSS: Poledica i opasnost od odrona

AMSS: Poledica i opasnost od odrona

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeSnegAMSSRaška

Društvo, najnovije vesti »

Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije: "Ako se ne uloži pametno - biće promašeno"

Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije: "Ako se ne uloži pametno - biće promašeno"

N1 Info pre 31 minuta
RHMZ izdao upozorenje za danas na ledenu kišu, a za sutra na olujni vetar

RHMZ izdao upozorenje za danas na ledenu kišu, a za sutra na olujni vetar

RTV pre 31 minuta
Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Nova ekonomija pre 31 minuta
Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Bloomberg Adria pre 46 minuta
Ispodnjaci

Ispodnjaci

Peščanik pre 36 minuta