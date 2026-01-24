AMSS: Oprez zbog poledice, opasnost od odrona u Grdeličkoj klisuri

Vranje - Iz Auto moto savez Srbije (AMSS) upozoravaju u subotu vozače na poledicu u jutarnjim i večernjim časovima.

Usled promene temperature učestali su odroni. Posebno treba obratiti pažnju na području doline Ibra, na deonici između Raške i Rudnice, zatim na putu Brus-Brzeće, na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu. Odrona ima i u Ovčarsko-kablarskoj, Grdeličkoj, Sićevačkoj i Drenskoj klisuri. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja