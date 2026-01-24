Stanje na putevima: Poledica i opasnost od odrona

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Na putničkim terminalima
Stanje na putevima: Poledica i opasnost od odrona

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da budu oprezni zbog pojave poledice u jutarnjim i večernjim časovima, naročito na deonicama gde dolazi do naglih promena temperature.

Zbog takvih uslova, učestali su i odroni, a poseban oprez savetuje se u dolini Ibra, na putu između Raške i Rudnice, zatim na deonici Brus–Brzeće, kao i na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu. Odrona ima i u Ovčarsko-kablarskoj, Grdeličkoj, Sićevačkoj i Drenskoj klisuri. Kako navode iz AMSS-a, najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i bez snega. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

AMSS: Oprez zbog poledice ujutru i uveče, opasnost i od odrona

AMSS: Oprez zbog poledice ujutru i uveče, opasnost i od odrona

Radio 021 pre 3 sata
AMSS: Oprez zbog poledice, opasnost od odrona u Grdeličkoj klisuri

AMSS: Oprez zbog poledice, opasnost od odrona u Grdeličkoj klisuri

Vranje news pre 3 sata
AMSS: Oprez zbog poledice i opasnosti od odrona

AMSS: Oprez zbog poledice i opasnosti od odrona

N1 Info pre 4 sati
AMSS upozorio na poledicu i opasnost od odrona

AMSS upozorio na poledicu i opasnost od odrona

Insajder pre 4 sati
AMSS: Poledica i opasnost od odrona

AMSS: Poledica i opasnost od odrona

Serbian News Media pre 4 sati
Vozači, oprez: AMSS upozorava na poledicu u jutarnjim satima

Vozači, oprez: AMSS upozorava na poledicu u jutarnjim satima

Nova pre 4 sati
AMSS: Poledica i opasnost od odrona

AMSS: Poledica i opasnost od odrona

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegAMSSRaškastanje na putevima

Društvo, najnovije vesti »

Upozorenja na ledenu kišu, poledicu i olujni vetar u Srbiji tokom vikenda

Upozorenja na ledenu kišu, poledicu i olujni vetar u Srbiji tokom vikenda

Naslovi.ai pre 9 minuta
Putevi Srbije upozoravaju: Oprez zbog poledice i ledene kiše

Putevi Srbije upozoravaju: Oprez zbog poledice i ledene kiše

Insajder pre 38 minuta
Kako će se obavljati granična kontrola u brzom vozu Beograd - Budimpešta

Kako će se obavljati granična kontrola u brzom vozu Beograd - Budimpešta

N1 Info pre 8 minuta
Nišlija koji jede samo voće, povrće i zrnevlje, učestvovao na 240 maratona

Nišlija koji jede samo voće, povrće i zrnevlje, učestvovao na 240 maratona

Beta pre 19 minuta
Đokovićeva 400. pobeda na grend slem turnirima

Đokovićeva 400. pobeda na grend slem turnirima

BBC News pre 39 minuta