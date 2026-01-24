Stanje na putevima: Poledica i opasnost od odrona

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da budu oprezni zbog pojave poledice u jutarnjim i večernjim časovima, naročito na deonicama gde dolazi do naglih promena temperature.

Zbog takvih uslova, učestali su i odroni, a poseban oprez savetuje se u dolini Ibra, na putu između Raške i Rudnice, zatim na deonici Brus–Brzeće, kao i na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu. Odrona ima i u Ovčarsko-kablarskoj, Grdeličkoj, Sićevačkoj i Drenskoj klisuri. Kako navode iz AMSS-a, najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i bez snega. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja