Sumnja se na šverc ruske nafte: Francuska pokreće istragu o tankeru presretnutom u Sredozemlju

Kurir pre 31 minuta  |  Beta
Francuska je u petak pokrenula istragu o naftnom tankeru koji je u Sredozemnom moru presrela mornarica te zemlje, a za koji se sumnja da je prevozio rusku naftu, kršeći sankcije protiv Moskve, saopštili su tužioci.

Tanker pod nazivom Grinč doplovio je iz Murmanska na severozapadu Rusije i za njega se sumnja da je deo sankcionisane ruske flote u tajnosti, a on je preusmeren na sidrište nakon što ga je francuska mornarica juče presrela. Tužioci u Marseju su saopštili da istražuju navodni propust broda da potvrdi svoju nacionalnost. Veruje se da Rusija koristi takozvanu flotu u senci sa više od 400 brodova kako bi izbegla sankcije zbog rata u Ukrajini, a Francuska i još nekoliko
