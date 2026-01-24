"Kapitena Marinkovića čeka duga pauza": Partizan potvrdio užasnu vest iz Minhena, postoji ruptura

Partizan je potvrdio užasne vesti iz Minhena - Vanja Marinković doživeo je povredu Ahilove tetive.

U samoj završnici utakmice protiv Hapoela je samo ostao na parketu, posle čega je iznet sa terena i otišao je u svlačionicu. Nažalost, crne slutnje su se obistinile. "Kapiten Vanja Marinković doživeo je povredu Ahilove tetive. Pregled i ultrazvuk u Minhenu pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak. Po dolasku u Beograd obaviće pregled magnetnom rezonancom, posle čega će biti doneta odluka o načinu na koji će ova poruka biti tretirana. Kapitenu,