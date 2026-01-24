"Kapitena Marinkovića čeka duga pauza": Partizan potvrdio užasnu vest iz Minhena, postoji ruptura

Mondo pre 28 minuta  |  Nemanja Stanojčić
"Kapitena Marinkovića čeka duga pauza": Partizan potvrdio užasnu vest iz Minhena, postoji ruptura

Partizan je potvrdio užasne vesti iz Minhena - Vanja Marinković doživeo je povredu Ahilove tetive.

U samoj završnici utakmice protiv Hapoela je samo ostao na parketu, posle čega je iznet sa terena i otišao je u svlačionicu. Nažalost, crne slutnje su se obistinile. "Kapiten Vanja Marinković doživeo je povredu Ahilove tetive. Pregled i ultrazvuk u Minhenu pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak. Po dolasku u Beograd obaviće pregled magnetnom rezonancom, posle čega će biti doneta odluka o načinu na koji će ova poruka biti tretirana. Kapitenu,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Kraj sezone za kapitena? Partizan potvrdio tešku povredu Vanje Marinkovića! (foto)

Kraj sezone za kapitena? Partizan potvrdio tešku povredu Vanje Marinkovića! (foto)

Hot sport pre 13 minuta
Užasne vesti! Kapiten Partizana doživeo tešku povredu, završio sezonu

Užasne vesti! Kapiten Partizana doživeo tešku povredu, završio sezonu

Večernje novosti pre 14 minuta
Partizan se oglasio zbog Vanje Marinkovića, crne slutnje se obistinile!

Partizan se oglasio zbog Vanje Marinkovića, crne slutnje se obistinile!

Sportske.net pre 23 minuta
Partizan saopštio užasne vesti, teška povreda Vanje Marinkovića

Partizan saopštio užasne vesti, teška povreda Vanje Marinkovića

Nova pre 23 minuta
Vanja pokidao Ahilovu tetivu

Vanja pokidao Ahilovu tetivu

Sport klub pre 33 minuta
Katastrofalne vesti, Vanja Marinković doživeo tešku povredu, Partizan u problemu

Katastrofalne vesti, Vanja Marinković doživeo tešku povredu, Partizan u problemu

Telegraf pre 33 minuta
"Mislim da je Ahilova tetiva": Lakić zabrinut zbog povrede Marinkovića

"Mislim da je Ahilova tetiva": Lakić zabrinut zbog povrede Marinkovića

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanMinhen

Sport, najnovije vesti »

Partizan završio kapitalno pojačanje, stiže Stefan Mitrović!

Partizan završio kapitalno pojačanje, stiže Stefan Mitrović!

Sportske.net pre 8 minuta
Kraj sezone za kapitena? Partizan potvrdio tešku povredu Vanje Marinkovića! (foto)

Kraj sezone za kapitena? Partizan potvrdio tešku povredu Vanje Marinkovića! (foto)

Hot sport pre 13 minuta
Uživo: Novak protiv Holanđanina za osminu finala u Melburnu

Uživo: Novak protiv Holanđanina za osminu finala u Melburnu

Sputnik pre 3 minuta
Đoković protiv rivala kojem je ostoa dužan u paklenim uslovima Melburna

Đoković protiv rivala kojem je ostoa dužan u paklenim uslovima Melburna

Nova pre 13 minuta
Đoković - Van de Zandšulp: Novak igra za 400. grend slem pobedu

Đoković - Van de Zandšulp: Novak igra za 400. grend slem pobedu

Kurir pre 14 minuta