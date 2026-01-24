Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru stavljen pod kontrolu, izgorele fabrike tekstila

Požar koji je noćas izbio u industrijskoj zoni u Novom Pazaru stavljen je pod kontrolu, ali još uvek nije u potpunosti ugašen niti lokalizovan, nezvanično saznaje RTS. Gorelo je više međusobno povezanih objekata, među kojima su i fabrike tekstila, kao i drugi proizvodni pogoni. Nekolicini radnika je ukazana lekarska pomoć, jer su se nagutali isparljivih supstanci i dima.

