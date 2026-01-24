Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru stavljen pod kontrolu, izgorele fabrike tekstila

RTS pre 18 minuta
Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru stavljen pod kontrolu, izgorele fabrike tekstila

Požar koji je noćas izbio u industrijskoj zoni u Novom Pazaru stavljen je pod kontrolu, ali još uvek nije u potpunosti ugašen niti lokalizovan, nezvanično saznaje RTS. Gorelo je više međusobno povezanih objekata, među kojima su i fabrike tekstila, kao i drugi proizvodni pogoni. Nekolicini radnika je ukazana lekarska pomoć, jer su se nagutali isparljivih supstanci i dima.

Požar je izbio u industrijskoj zoni u Novom Pazaru jutros oko 2 sata, a zahvatio je više povezanih objekata, među kojima su i fabrike tekstila, kao i drugi proizvodni pogoni. Pričinjena je velika materijalna šteta. Kako RTS nezvanično saznaje, vatrom je zahvaćeno više od 2.500 kvadratnih metara objekata. Ekipe vatrogasno-spasilačke službe i dalje su na terenu i intenzivno rade na gašenju požara. Dopisnik RTS-a javlja da velika količina zapaljivog materijala koji se
