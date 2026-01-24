JANAF primio licencu OFAK-a za dopremanje nafte NIS-u do 20. februara

ZAGREB - Kompanija JANAF objavila je danas da je primila licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) kojom se ovom društvu odobrava dopremanje nafte NIS-u do 20. februara.

Kako navode u objavi na sajtu, JANAF je 23. januara primio licencu koju je izdao OFAK kojom se odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte u sklopu realizacije Ugovora o transportu nafte sklopljenog s društvom NIS a.d. do 20. februara 2026. godine. U objavi JANAF-a podsećaju da je Ministarstvo finansija SAD 10. januara 2025. godine uvelo sankcijski paket energetskom sektoru Ruske Federacije zbog vojnog delovanja Ruske Federacije na