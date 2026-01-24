Na današnji dan, 24. januar

Šabačke novosti pre 37 minuta
Na današnji dan, 24. januar
Na današnji dan, dogodilo se: 41. U zaveri rimskog Senata, vojske i pretorijanaca, pripadnici pretorijanske garde ubili su cara Kaligulu. Omražen zbog rasipnosti, megalomanije i despotizma, u istoriju je ušao kao jedan od najgrotesknijih careva. 76. Rođen je rimski car Hadrijan koji je tokom vladavine od 117. do smrti 138, konsolidovao prostrano carstvo i utvrdio granice u Britaniji (Hadrijanov bedem) i Germaniji. Ugušio je ustanak u Judeji, a Jerusalem je
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 24. januar

Na današnji dan, 24. januar

N1 Info pre 42 minuta
Na današnji dan: Umro Čerčil, Petrograd preimenovan u Lenjingrad

Na današnji dan: Umro Čerčil, Petrograd preimenovan u Lenjingrad

Radio 021 pre 42 minuta
Vremeplov: Rođen srpski vojskovođa vojvoda Radomir Putnik

Vremeplov: Rođen srpski vojskovođa vojvoda Radomir Putnik

RTV pre 6 sati
Na današnji dan, 24. januar

Na današnji dan, 24. januar

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 24. januar

Na današnji dan, 24. januar

N1 Info pre 42 minuta
Malo toplije, pre podne sunčano, popodne i uveče prolazno naoblačenje

Malo toplije, pre podne sunčano, popodne i uveče prolazno naoblačenje

RTV pre 17 minuta
Nova zamka za putnike: U ovom slučaju može da vam bude odbijen ulazak u EU. Dobro obratite pažnju!

Nova zamka za putnike: U ovom slučaju može da vam bude odbijen ulazak u EU. Dobro obratite pažnju!

Blic pre 7 minuta
Na današnji dan: Umro Čerčil, Petrograd preimenovan u Lenjingrad

Na današnji dan: Umro Čerčil, Petrograd preimenovan u Lenjingrad

Radio 021 pre 42 minuta
Na današnji dan, 24. januar

Na današnji dan, 24. januar

Šabačke novosti pre 37 minuta