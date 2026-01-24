Vitkof: Pregovori Rusije, Ukrajine i SAD se nastavljaju sledeće nedelje

Sputnik pre 24 minuta
Vitkof: Pregovori Rusije, Ukrajine i SAD se nastavljaju sledeće nedelje

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof rekao je da su se Rusija, SAD i Ukrajina dogovorili da nastave pregovore sledeće nedelje.

Prethodno je Rojters, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, objavio da je nova runda pregovora uz učešće predstavnika SAD, Rusije i Ukrajine planirana za 1. februar u Abu Dabiju. „Aksios“ je objavio da su se pregovori ticali teritorije Donbasa, statusa Zaporoške nuklearke i koraka potrebnih za deeskalaciju. Takođe, portal je naveo da su, po završetku drugog dana pregovora u Abu Dabiju, delegacije Ukrajine, Rusije i SAD zajedno ručale. Kako se
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Završeni pregovori u Abu Dabiju! Amerikanci odredili datum nastavka dijaloga, evo šta je rekao Zelenski

Završeni pregovori u Abu Dabiju! Amerikanci odredili datum nastavka dijaloga, evo šta je rekao Zelenski

Kurir pre 24 minuta
Zaharova: Zelenski priča da je za mir, posle napada na lekare - jasno je šta stvarno želi Kijev

Zaharova: Zelenski priča da je za mir, posle napada na lekare - jasno je šta stvarno želi Kijev

Sputnik pre 1 sat
Moskva o ukrajinskim napadima na medicinsko osoblje: Varvarski zločin Kijeva u danu pregovora

Moskva o ukrajinskim napadima na medicinsko osoblje: Varvarski zločin Kijeva u danu pregovora

Sputnik pre 1 sat
Vitkof potvrdio: Pregovori Rusije, Ukrajine i SAD se nastavljaju sledeće nedelje

Vitkof potvrdio: Pregovori Rusije, Ukrajine i SAD se nastavljaju sledeće nedelje

Večernje novosti pre 1 sat
Mediji: Nova runda pregovora o Ukrajini 1. februara u Abu Dabiju

Mediji: Nova runda pregovora o Ukrajini 1. februara u Abu Dabiju

Vesti online pre 2 sata
Sijarto: Na izborima u aprilu će se odlučiti da li će pobediti Ukrajina ili Mađarska

Sijarto: Na izborima u aprilu će se odlučiti da li će pobediti Ukrajina ili Mađarska

Euronews pre 2 sata
Novinar Aksiosa: Pregovori u Abu Dabiju nastaviće se u nedelju, 1. februara

Novinar Aksiosa: Pregovori u Abu Dabiju nastaviće se u nedelju, 1. februara

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojtersRusijaIstanbulSputnik VAbu DabisadPregovori

Svet, najnovije vesti »

"Minesota je okupirana" Haos na ulicama nakon što je agent ubio medicinskog tehničara, bačene dimne bombe na demonstrante…

"Minesota je okupirana" Haos na ulicama nakon što je agent ubio medicinskog tehničara, bačene dimne bombe na demonstrante (foto)

Blic pre 9 minuta
Grkljan prerezan, ležala je u lokvi krvi Marijanu (24) ubica je udarao, davio, bila je skoro obezglavljena: Njen dželat je i…

Grkljan prerezan, ležala je u lokvi krvi Marijanu (24) ubica je udarao, davio, bila je skoro obezglavljena: Njen dželat je i dalje na slobodi, a policija o njemu zna samo dve stvari (foto)

Blic pre 39 minuta
Horor tragedija potresla Rim: Muškarac ubio suprugu, dve nedelje kasnije roditelji počinili samoubistvo: "Sine, morali smo"

Horor tragedija potresla Rim: Muškarac ubio suprugu, dve nedelje kasnije roditelji počinili samoubistvo: "Sine, morali smo"

Blic pre 54 minuta
"Slabi su, biće zbrisani!" Raskol sve dublji: Fitilj je zapaljen pre 70 godina, a sada bi sve moglo da eksplodira

"Slabi su, biće zbrisani!" Raskol sve dublji: Fitilj je zapaljen pre 70 godina, a sada bi sve moglo da eksplodira

Blic pre 1 sat
"Hoćemo novac nazad, i to odmah!" Oglasio se Tramp povodom pucnjave u Minesoti: Spominje ilegalne i nasilne strance, ubijeni…

"Hoćemo novac nazad, i to odmah!" Oglasio se Tramp povodom pucnjave u Minesoti: Spominje ilegalne i nasilne strance, ubijeni muškarac bio državljanin SAD

Blic pre 1 sat