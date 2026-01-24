Vitkof: Pregovori Rusije, Ukrajine i SAD se nastavljaju sledeće nedelje

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof rekao je da su se Rusija, SAD i Ukrajina dogovorili da nastave pregovore sledeće nedelje.

Prethodno je Rojters, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, objavio da je nova runda pregovora uz učešće predstavnika SAD, Rusije i Ukrajine planirana za 1. februar u Abu Dabiju. „Aksios“ je objavio da su se pregovori ticali teritorije Donbasa, statusa Zaporoške nuklearke i koraka potrebnih za deeskalaciju. Takođe, portal je naveo da su, po završetku drugog dana pregovora u Abu Dabiju, delegacije Ukrajine, Rusije i SAD zajedno ručale. Kako se