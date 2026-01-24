"Ume da se podvuče pod kožu" oglasila se baka koja je čuvala Acu Kosa! Pomenula i majku Čedomira Jovanovića

Prijatelj Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos sa kojim političar već neko vreme živi, počeo je da intrigira javnost.

Iako se o njemu u javnosti malo zna, sve češće se postavljaju pitanja o njegovom poreklu, odrastanju. O njemu su sada progovorili meštani iz rodnog kraja, Dubice u Republici Srpskoj. Acina nekadašnja komšinica, imala je za Aleksandra samo reči hvale. Posebno se izdvojila baka Mira, žena koja je, kako kaže, svojevremeno i čuvala malog Acu i sa posebnom emocijom govori o njegovom detinjstvu i porodici. -Mogu da vam kažem da je Acina porodica jedna poštena i dobra