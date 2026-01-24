Kijevski režim i ukrajinske oružane snage počinili su varvarski zločin napadom na kola hitne pomoći u Hersonskoj oblasti na dan pregovora u Abu Dabiju, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. - Usred tekućih pregovora o rešavanju sukoba u Abu Dabiju 23. i 24. januara, u kojima učestvuju predstavnici Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine, kijevski režim i njegove oružane snage počinili su još jedan varvarski zločin protiv