Hrvatska slavila protiv Švajcarske

B92 pre 1 sat
Hrvatska slavila protiv Švajcarske

Rukometna reprezentacija Hrvatske ostvarila je pobedu u duelu drugog kola glave faze Evropskog prvenstva protiv Švajcarske rezultatom 28:24.

Sa pet golova u reprezentaciji Hrvatske najefikasniji su bili kapiten Ivan Martinović i Zvonimir Srna, dok je Filip Glavaš postigao četiri gola. Kod Švajcarske Cender je bio najraspoloženiji sa šest golova. Hrvati su kontrolisali rezultat tokom celog meča i na kraju su apsolutno zasluženo slavili na utakmici protiv Švajcarske. Hrvatska je stigla do veoma bitne pobede, pa se sada na tabeli novoformirane grupe dva izjednačila na tabeli sa po četiri boda sa Islandom,
