Vučić zamolio Macuta: Ili radite ili smena ministara, nema putovanja na egzotična mesta

Predsednik države Aleksandar Vučić zamolio je premijera Đuro Macuta danas da saopšti ministrima da, ako hoće da budu u vladi u ovakvim teškim trenucima, nema odmora, nema tobož vikenda koji nisu radni, od četvrtka uveče do ponedeljak ujutru.

"To primenjuju skoro svi ministri. Ili će da rade, ili idite pred Skupštinu sa inicijativom za smenu ministara, ili ću ja da to uradim. Garantujem da ću obezbediti većinu", rekao je Vučić na sednici Vlade.

On je rekao da povedu računa o tome, jer narod nije birao vladu da njeni članovi idu po egzotičnim destinacijama već da bi radili u interesu naroda.

"Narod ima pravo da ide po takvim destinacijama. A članovi vlade nemaju pravo na to posebno u ovakvim vremenima", poručio je Vučić premijeru i ministrima na sednici vlade.

Vučić: Direktori koji ne rade dobro treba da odu, gde ste bili kad je nestala struja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je danas rad direktora nekih javnih preduzeća, navodeći da ih je on obaveštavao o dešavanjima u njihovom sektoru.

"Šta imam da zameram kompanijama, pogledate sebe - koliko vas je bilo na vikend odmorima, kada je bilo najviše pritisaka oko električne energije? Morali ste zbog dece, porodice... a ovde se deo ljudi smrzavao", rekao je Vučić na tematskoj sednici Vlade Srbije.

Dodao je da je direktore javnih preduzeća on morao da opominje gde nema struje, iako sam svake godine ukazivao na problem.

"Ja ne pričam o političkim protivnicima, već o nama. Niste bogom dani da uživate u sekretarici, automobilu", kazao je Vučić.

Naveo je da su se volonteri koji su otklanjali kvarove na dalekovodima borili u nemogućim uslovima i rizikovali život.

"Tačno je da su građani sprečavali da se seče drveće na trasi dalekovoda, ali zašto Vlada o tome nije obaveštena", upitao je Vučić.

Vučić: Srbija mora da očuva mir i stabilnost, situacija u svetu veoma loša

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju na tematskoj sednici Vlade da se na samitu u Davosu videlo da svet ide ka daljoj fragmentaciji i da Srbija mora da se angažuje oko svog glavnog prioriteta, a to je očuvanje mira i stabilnosti zemlje.

"Svet ide ka daljem fragmetiranju, diferencijaciji, sukobima to nije više podela zapad-ostatak sveta, već dolazi do značajne fragmentacije unutar zapada i to je i trajni proces kako je rekla Ursula fon der Lajen, to se neće zaustaviti, rekao je Vučić.

On je ukazao da svet u 2026. neće biti mirniji već mnogo problematičniji.

"Angažman svih državnih organa na onom što smo ustanovili kao najvažniji prioritet, očuvanje mira i stabilnosti zemlje, od ogromnog je značaja, to znači puni angažman svih delova države, vlade, predsednika republike, svih ostalih međunarodnih kontakata da bi se očuvala pozicija Republike Srbije da bi mogli građanima da garantujemo sigurnost, mir i bezbednost", rekao je on.

U daljem osvrtu na skup na Svetskom ekonomskom forumu i Davosu rekao je da nikad nije video tako lošu atmosferu na jednom mestu gde se ceo svet okuplja, uključujući predstavnike Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, međunarodnih organizacija, najmoćnijih tehnoloških kompanija sveta.

"Nikada lošija atmosfera nije bila, 12 godina sam tamo boravio, veoma sam uvažen član tog kluba, uvek dobijam među prvima pozivnicu, jedan od najvažnijih gostiju, ja to nisam doživeo do sada. Svet je na svojoj prelomnoj tački i mi moramo da pronađemo svoje mesto u tom i takvom svetu sa najmanje rizika, i sa mnogo sigurnosti za naše građane", rekao je Vučić.

(Beta, 25.01.2026)