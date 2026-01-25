Vučić o poziciji Srbije u 'podeljenom svetu', EPS-u, evropskim integracijama, Expo, zdravstvu

U Beogradu je u nedelju održana tematska sednica Vlade Republike Srbije, na kojoj su razmatrana pitanja od strateškog značaja za Srbiju, uz prisustvo predsednika Aleksandra Vučića.

Kao prioriteti su izdvojeni energetika, infrastruktura, zdravstvo, obrazovanje i Expo. Predsednik Srbije je upozorio da svet ulazi u fazu dubljih podela i rastućih sukoba, ocenivši da će 2026. doneti dodatno pogoršanje globalne situacije i da Srbija mora da pronađe svoje mesto u takvom okruženju uz što manje rizika. Srbija traži svoje mesto u svetu podela On je izneo zaključke povodom svog učešća na skupu, u Davosu ističući dalje podele ne samo između Istoka i