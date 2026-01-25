Vučić o poziciji Srbije u 'podeljenom svetu', EPS-u, evropskim integracijama, Expo, zdravstvu

Bloomberg Adria pre 18 minuta  |  Bloomberg Adria
Vučić o poziciji Srbije u 'podeljenom svetu', EPS-u, evropskim integracijama, Expo, zdravstvu

U Beogradu je u nedelju održana tematska sednica Vlade Republike Srbije, na kojoj su razmatrana pitanja od strateškog značaja za Srbiju, uz prisustvo predsednika Aleksandra Vučića.

Kao prioriteti su izdvojeni energetika, infrastruktura, zdravstvo, obrazovanje i Expo. Predsednik Srbije je upozorio da svet ulazi u fazu dubljih podela i rastućih sukoba, ocenivši da će 2026. doneti dodatno pogoršanje globalne situacije i da Srbija mora da pronađe svoje mesto u takvom okruženju uz što manje rizika. Srbija traži svoje mesto u svetu podela On je izneo zaključke povodom svog učešća na skupu, u Davosu ističući dalje podele ne samo između Istoka i
Dačić: „Prisustvujemo podeli zona u svetu, ovaj sistem odgovara velikim silama“

Serbian News Media pre 18 minuta
Vučić: „Srbija mora da očuva mir i stabilnost, situacija u svetu veoma loša“

Serbian News Media pre 13 minuta
Da li je Vučić shvatio da je preterano "utišan": Država kreće u progresivniju politiku za KiM ili ne?!

Pravda pre 18 minuta
Koja su najčešća pitanja građana o zakonu „Svoj na svome“?

Biznis.rs pre 48 minuta
"Bićete smenjeni ako opet ne budete spremni za sneg": Vučić poručio nadležnima da se pripreme za novi ledeni talas

Mondo pre 43 minuta
Macut traži produženje roka za upis nelegalnih objekata

N1 Info pre 2 sata
Macut traži produženje roka za upis po zakonu „Svoj na svome“

Nedeljnik pre 1 sat
Papa upozorava da civili u Ukrajini pate, poziva na okončanje rata

Papa upozorava da civili u Ukrajini pate, poziva na okončanje rata

N1 Info pre 18 minuta
Vučić o poziciji Srbije u 'podeljenom svetu', EPS-u, evropskim integracijama, Expo, zdravstvu

Bloomberg Adria pre 18 minuta
Vučić: „Direktori koji ne rade dobro treba da odu, gde ste bili kad je nestala struja?“

Serbian News Media pre 18 minuta
SRCE: Promocija Vučića kao budućeg premijera, da li postoji dvovlašće i u izvršnoj vlasti

Glas Šumadije pre 8 minuta
Vučević: Đilas najbolje zna kako se ruši ustavni poredak

Blic pre 3 minuta