Snežni talas odnosi živote: Desetine mrtvih, stotine povređenih, domovi uništeni (foto, video)

Blic pre 4 sati
Snežni talas odnosi živote: Desetine mrtvih, stotine povređenih, domovi uništeni (foto, video)
Uništeno je 458 kuća, a stotine životinja su stradale u 15 provincija Analitičari ističu da su decenije ratova i loša infrastruktura povećali ranjivost na prirodne nepogode Sneg i kiša širom Avganistana u protekla tri dana izazvali su smrt 61 osobe, 110 ljudi je povređeno, saopštila je danas Nacionalna služba za upravljanje katastrofama. Portparol službe Jusaf Hamad rekao je da je 458 kuća potpuno ili delimično uništeno i da su stotine životinja uginule u 15 od 34
SnegAvganistan

