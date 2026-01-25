Dodik: Podržavam Trampa jasno i javno, ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju

Bivši predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je da podržava američkog predsednika Donalda Trampa javno i jasno, da je pozvan na Molitveni doručak u Americi i da sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nema nijedno razilaženje. „I ono što mislim jeste da je taj svet pre Trampa apsolutno bio protiv nas Srba u celini, pogotovo u RS, a mi smo se tom svetu suprostavljali na način da smo podržali i podržavamo Trampa u njegovom nastojanju da unese neke