Dodik: Vučić stabilizovao Srbiju, njegov ostanak na vlasti je biti ili ne biti za tu zemlju

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Dodik: Vučić stabilizovao Srbiju, njegov ostanak na vlasti je biti ili ne biti za tu zemlju

Bivši predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da podržava Donalda Trampa javno i jasno, da je pozvan na Molitveni doručak u Americi i da sa Aleksandrom Vučićem nema nijedno razilaženje.

"I ono što mislim jeste da je taj svet pre Trampa apsolutno bio protiv nas Srba u celini, pogotovo u RS, a mi smo se tom svetu suprostavljali na način da smo podržali i podržavamo Trampa u njegovom nastojanju da unese neke novine u geopolitičke odnose", rekao je Dodik u intevjuu za list Politika. Dodao je da je podržao Trampa u oba mandata, da to nije ostalo neprimećeno i da je omogućilo "relaksaciju naših odnosa koju sad živimo". On je rekao da je "pitanje biti
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dodik: Podržavam Trampa jasno i javno, ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju

Dodik: Podržavam Trampa jasno i javno, ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju

N1 Info pre 1 sat
Dodik: Podržavam Trampa javno, a ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju

Dodik: Podržavam Trampa javno, a ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju

Nova pre 1 sat
Dodik: Podržavam Trampa jasno i javno, ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju

Dodik: Podržavam Trampa jasno i javno, ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju

Danas pre 2 sata
Dodik: „Podržavam Trampa jasno i javno, ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju“

Dodik: „Podržavam Trampa jasno i javno, ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju“

Serbian News Media pre 1 sat
Dodik: Podržavam Trampa jasno i javno, ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju

Dodik: Podržavam Trampa jasno i javno, ostanak Vučića na vlasti je biti ili ne biti za Srbiju

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRepublika SrpskaMilorad DodikDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

Počela tematska sednica Vlade u Palati Srbija, učestvuju Vučić i Brnabić

Počela tematska sednica Vlade u Palati Srbija, učestvuju Vučić i Brnabić

Insajder pre 2 minuta
Počela sednica Vlade o pitanjima od strateškog značaja za Srbiju, prisustvuje i Vučić

Počela sednica Vlade o pitanjima od strateškog značaja za Srbiju, prisustvuje i Vučić

RTV pre 7 minuta
"Jedva čekam da krenu da me hapse!" Vučić o zgradi Generalštaba: "Nemam ja kuću u Španiji nego oni koji su me optuživali"…

"Jedva čekam da krenu da me hapse!" Vučić o zgradi Generalštaba: "Nemam ja kuću u Španiji nego oni koji su me optuživali"

Blic pre 12 minuta
VIDEO UŽIVO: U toku sednica Vlade Srbije na kojoj Vučić propituje ministre

VIDEO UŽIVO: U toku sednica Vlade Srbije na kojoj Vučić propituje ministre

Radio 021 pre 7 minuta
Počela tematska sednica Vlade Srbije: Prisustvuje i Vučić (video)

Počela tematska sednica Vlade Srbije: Prisustvuje i Vučić (video)

Blic pre 2 minuta