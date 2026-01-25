Dodik: Vučić stabilizovao Srbiju, njegov ostanak na vlasti je biti ili ne biti za tu zemlju

Bivši predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da podržava Donalda Trampa javno i jasno, da je pozvan na Molitveni doručak u Americi i da sa Aleksandrom Vučićem nema nijedno razilaženje.

"I ono što mislim jeste da je taj svet pre Trampa apsolutno bio protiv nas Srba u celini, pogotovo u RS, a mi smo se tom svetu suprostavljali na način da smo podržali i podržavamo Trampa u njegovom nastojanju da unese neke novine u geopolitičke odnose", rekao je Dodik u intevjuu za list Politika. Dodao je da je podržao Trampa u oba mandata, da to nije ostalo neprimećeno i da je omogućilo "relaksaciju naših odnosa koju sad živimo". On je rekao da je "pitanje biti