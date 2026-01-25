MUP Srbije upozorio građane na internet prevare (FOTO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije je većeras upozorilo građane na učestalost internet prevara u kojima se osobe, putem elektronske pošte, lažno predstavljaju kao sudovi, tužilaštva ili druge državne institucije.

U upozorenju Službe MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala se navodi da se građanima dostavljaju poruke uznemirujuće i preteće sadržine, u kojima se pominju navodne krivične prijave. U tim porukama se pominju i IP adrese, hitni rokovi za postupanje (na primer 24 časa), kao i ozbiljne zakonske sankcije, sa ciljem da se primalac navede da odgovori na poruku, dostavi lične ili druge osetljive podatke, klikne na maliciozne internet linkove, ili preuzme