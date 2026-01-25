„Pustite naše patriote ICE-a da rade svoj posao“: Tramp nakon što su federalni agenti ubili muškarca u Mineapolisu, na licu mesta „haotično i opasno“ (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  S. D.
„Pustite naše patriote ICE-a da rade svoj posao": Tramp nakon što su federalni agenti ubili muškarca u Mineapolisu, na licu…

Federalni agenti su danas u Mineapolisu pucali i ubili jednog muškarca, privukavši stotine demonstranata u gradu koji je nekoliko nedelja ranije već potresla još jedna smrtonosna pucnjava.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD saopštilo je da su agenti Granične patrole pucali u odbrani na čoveka koji im je prišao sa pištoljem i dva šaržera. Šef policije Mineapolisa Brajan O’Hara rekao je da je muškarac 37-godišnji stanovnik grada za koga se veruje da je državljanin SAD. Nije otkrio ime muškarca, za koga je rekao da je zakoniti vlasnik oružja bez krivičnog dosijea. Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje ljude sa maskama i taktičkim
