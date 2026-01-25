"Hoćemo novac nazad, i to odmah!" Oglasio se Tramp povodom pucnjave u Minesoti: Spominje ilegalne i nasilne strance, ubijeni muškarac bio državljanin SAD

Blic pre 6 sati
"Hoćemo novac nazad, i to odmah!" Oglasio se Tramp povodom pucnjave u Minesoti: Spominje ilegalne i nasilne strance, ubijeni…

Lokalni šef policije potvrdio je identitet žrtve kao američkog građanina Prema DHS izveštaju, muškarac je navodno bio naoružan i predstavljao je pretnju agentima Muškarac (37) koga su upucali federalni agenti američke Službe za imigraciju i carine (ICE) u Mineapolisu preminuo je, potvrdio je zvaničnik američke savezne države Minesote.

Povodom nove pucnjave oglasio se i predsednik SAD Donald Tramp. Tramp je objavio i fotografiju pištolja koji je muškarac koji je ubijen danas u Mineapolisu imao kod sebe. - Ovo je pištolj napadača, napunjen i još dva puna okira spremna za upotrebu - šta je to uopšte? Gde je lokalna policija? Zašto im nije dozvoljeno da zaštite ICE agente? Da li su gradonačelnik i guverner povukli policiju? Navodi se da mnogi policajci nisu smeli da obavljaju svoj posao, pa su ICE
